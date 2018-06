PATRIZIA Immobilien AG: Aktionäre unterstützen strategischen Kurs des Vorstands mit großer Mehrheit DGAP-News: PATRIZIA Immobilien AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende PATRIZIA Immobilien AG: Aktionäre unterstützen strategischen Kurs des Vorstands mit großer Mehrheit 20.06.2018 / 17:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER MASSGEBLICHEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN BEGRÜNDEN WÜRDE. DIESE VERÖFFENTLICHUNG IST WEDER EIN ANGEBOT ZUM KAUF ODER VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER VERKAUF VON AKTIEN. Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG Aktionäre unterstützen strategischen Kurs des Vorstands mit großer Mehrheit - Alle Tagesordnungspunkte mit großer Zustimmung beschlossen - Dividendenzahlung in Höhe von 0,25 Euro pro Aktie, erstmals wahlweise in bar oder in Form von Aktien der PATRIZIA Immobilien AG - Vorstand bestätigt Prognose für das operative Ergebnis 2018 zwischen 85 - 100 Mio. Euro Augsburg, 20. Juni 2018. Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der PATRIZIA Immobilien AG in Augsburg haben die Aktionäre den strategischen Kurs des Vorstands mit großer Mehrheit gebilligt. Die konkreten Abstimmungsergebnisse wurden auf der Internetseite der PATRIZIA Immobilien AG unter www.patrizia.ag/de/aktionaere/hauptversammlung/2018/ veröffentlicht. Der Vorstand berichtete den Aktionären neben Kernpunkten des erfolgreichen Geschäftsjahres 2017 auch über die drei erfolgten Akquisitionen Sparinvest, TRIUVA und Rockspring, die PATRIZIA einen deutlichen Schritt vorangebracht haben, zu einem führenden globalen Partner für paneuropäische Immobilieninvestments zu werden. In diesem Zusammenhang bestätigte der Vorstand nach dem starken 1. Quartal 2018 seine Prognose für ein operatives Ergebnis zwischen 85 - EUR 100 Mio. Euro in 2018, was einem Wachstum von bis zu 22% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Erstmals seit 2007 schüttet PATRIZIA wieder eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die Dividende in Höhe von 0,25 Euro pro Aktie wird wahlweise in bar oder in Form von Aktien der PATRIZIA Immobilien AG als Aktiendividende gezahlt. Weitere Details zur Aktiendividende wurden auf der Internetseite der PATRIZIA Immobilien AG unter www.patrizia.ag/de/aktionaere/hauptversammlung/2018/aktiendividende/ veröffentlicht. Die PATRIZIA Immobilien AG: Die PATRIZIA Immobilien AG ist seit über 30 Jahren als Investment-Manager auf den europäischen Immobilienmärkten tätig. Das Spektrum der PATRIZIA umfasst dabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien über eigene lizensierte Investmentplattformen. Als globaler Partner für Immobilien-Investments in Europa agiert das Unternehmen europaweit gleichermaßen für große institutionelle Investoren wie auch für Privatanleger. Das Unternehmen verwaltet ein Immobilienvermögen von rund 40 Mrd. Euro, größtenteils als Co-Investor und Investment-Manager für Versicherungen, Altersvorsorge-einrichtungen, Staatsfonds, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag. Kontakt: Martin Praum Group Head of Investor Relations Tel.: +49 (0) 821 509 10-402 investor.relations@patrizia.ag 20.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PATRIZIA Immobilien AG Fuggerstraße 26 86150 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 - 509 10-000 Fax: +49 (0)821 - 509 10-999 E-Mail: investor.relations@patrizia.ag Internet: www.patrizia.ag ISIN: DE000PAT1AG3 WKN: PAT1AG Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 697347 20.06.2018

ISIN DE000PAT1AG3

AXC0227 2018-06-20/17:32