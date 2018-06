(shareribs.com) Ottawa 20.06.2018 - Am Dienstag hat der Senat in Kanada den Gesetzesentwurf Bill C-45 verabschiedet und damit den Weg für die Legalisierung von Cannabis geebnet. Wann die Legalisierung beim Bürger ankommt, ist offen. Nach einigen Verzögerungen in den Verhandlungen um die Wortwahl und wichtige Zusätze beim Gesetzesentwurf für die Legalisierung von Cannabis in Kanada, war es am Dienstag ...

