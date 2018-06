ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch zu einer eindrucksvollen Erholung von den Verlusten der vergangenen Sitzungen angesetzt. Bereits an den asiatischen Börsen war zu erkennen gewesen, dass die Risikoaversion im Zuge des Handelsstreits zwischen den USA und China bzw. anderen Handelspartnern nachgelassen hatte. Am Nachmittag zeigte sich zudem, dass das US-Leistungsbilanzdefizit nicht ganz das befürchtete Niveau erreicht hatte. Dieser Umstand könnte im Handelsstreit beschwichtigend auf US-Präsident Donald Trump wirken, so die Hoffnung im Handel. Übergeordnet gab es aber im Handelsstreit nichts Neues, der die Börse weiter beschäftigen dürfte.

Der SMI gewann 1,1 Prozent auf 8.558 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 54,76 (zuvor: 56,29) Millionen Aktien.

Die weiter anhaltende Verunsicherung zeigte sich daran, dass die defensiven Schwergewichte Roche, Nestle und Novartis zu den festesten Werten in der Schweiz zählten. Die Kurse kletterten zwischen 1,0 und 2,6 Prozent. Europaweit gesucht waren Bankenwerte, am eidgenössischen Markt stiegen UBS und Credit Suisse um 1,5 bzw. 1,1 Prozent.

Darüber hinaus beschäftigte ein Börsengang die Marktakteure: Die Titel von Klingelnberg wurden erstmals gehandelt. Nach einem Platzierungspreis von 53 Franken lag der letzte Kurs bei 52,50 Franken, zwischenzeitlich war der Kurs des Maschinenbauers bis auf 55,25 Franken gestiegen.

June 20, 2018

