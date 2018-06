DAX im Entspannungsmodus - Volkswagen sorgt weiter für Schlagzeilen

Nach drei Tagen mit zum Teil deutlichen Abschlägen ist am Mittwoch Entspannung angesagt. Der DAX konnte die meiste Zeit deutlich fester notieren und die Sorgen vor einem Handelskrieg vergessen machen.

Das war heute los. Da die Nachrichtenlage rund um die Handelsauseinandersetzungen zwischen den USA und China sowie der EU zur Wochenmitte merklich dünn war, rückte das Thema zumindest für den Moment in den Hintergrund. Das dürfte sich jedoch spätestens am Freitag ändern, wenn die von der EU-Kommission beschlossenen Vergeltungszölle in Kraft treten. Diese betreffen Stahl- und Aluminiumerzeugnisse, landwirtschaftliche Erzeugnisse und eine Reihe weiterer Waren im Gesamtwert von 2,8 Mrd. Euro und sind eine Reaktion auf die zuvor von den USA beschlossenen Strafzölle. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström bedauerte, sich zu diesen Maßnahmen gezwungen zu sehen.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX stand einmal mehr die Aktie von Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) im Blick. Kursgewinne von zeitweise über 2,5 Prozent resultierten aus der Ankündigung, eine strategische Zusammenarbeit mit dem US-Konkurrenten Ford (WKN: 502391 / ISIN: US3453708600) zu prüfen. Dabei untersuchen beide Unternehmen mögliche Projekte in einer Reihe von Geschäftsfeldern, darunter die Entwicklung von Nutzfahrzeugmodellen, um besser auf die sich verändernden Kundenbedürfnisse reagieren zu können. Anteilsbeteiligungen und insbesondere Überkreuzbeteiligung sind jedoch laut Volkswagen nicht geplant. Zudem gaben die Wolfsburger bekannt, die Sparte Volkswagen Truck & Bus in TRATON GROUP umzubenennen.

