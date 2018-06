Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer mehrtägigen Durststrecke sind die Kurse an Europas Aktienmärkten am Mittwoch wieder gestiegen. Nicht überraschend agierten die Anleger weiter sehr vorsichtig. Denn an dem übergeordneten Bild habe sich nichts geändert, hieß es im Handel. Die Konjunktur in Europa sei bereits ins Stocken geraten, die Krise in der Eurozone schwele vor sich hin, und über allem hänge unverändert der Handelsstreit zwischen den USA und China. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 12.695 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,1 Prozent auf 3.440 Punkte nach oben.

Das niedriger als erwartet ausgefallene US-Leistungsbilanzdefizit spielte an den Märkten keine Rolle. Dieses lag im ersten Quartal bei 124,11 Milliarden Dollar und damit etwas unter der Prognose von 130 Milliarden Dollar. Die niedrigere Zahl wird in dem aktuellen Handelsstreit kaum beschwichtigend wirken. US-Präsident Donald Trump dürfte das weiter hohe Defizit erneut auf unfaire Handelspraktiken zurückführen und damit seine jüngsten Zollpläne zu legitimieren versuchen.

Am Devisenmarkt neigte der Euro wieder zur Schwäche, erholte sich aber im späten Geschäft und notierte zum Schluss wenig verändert bei 1,1587 Dollar. Die Devisenstrategen der Commerzbank sehen für den Dollar Aufwärtsrisiken, da Zölle für eine höhere Inflation und damit höhere Zinsen in den USA sprechen. Doch dem gegenüber stehe ein wichtiges Risikoszenario. Wenn die realwirtschaftlichen Effekte eines Handelskrieges den inflationären Effekt überwiegen, könnte der US-Dollar unter die Räder geraten.

Traton sorgt für Fantasie in der VW-Aktie

Für die VW-Aktie ging es um 1,4 Prozent nach oben. Im Handel wurde unter anderem auf eine technische Gegenbewegung sowie die Allianz mit Ford verwiesen, die zu mehr führen könnte. Als Hauptgrund für das Kursplus verwies ein Händler allerdings auf die angekündigte Umbenennung von VW Truck & Bus in Traton. Das schüre erneut Spekulationen über einen möglichen Börsengang der Nutzfahrzeugsparte, hieß es.

Die Aktie des französischen Außenwerbungsspezialisten JCDecaux legte in Paris um 7,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen ein Übernahmeangebot für den australischen Wettbewerber APN abgegeben hat. APN wiederum interessiert sich für einen heimischen Konkurrenten. Die Übernahmeofferten zeigen laut Händlern, dass Außenwerbung noch immer ein interessantes Thema ist.

JCDecaux bietet 6,52 australische Dollar je APN-Aktie - ein Niveau, das die Aktie seit zwei Jahren nicht mehr erreicht hat und rund 11 Prozent über dem Schlusskurs von APN in Sydney am Mittwoch liegt. Die im MDAX notierte Ströer-Aktie zeigt sich von der Entwicklung wenig beeindruckt, auch wenn sie um 0,6 Prozent anzog.

Engie soll Steuern an Luxemburg zurückzahlen

Nach zwischenzeitlich kräftigen Aufschlägen schlossen Engie nur 0,4 Prozent fester. Die Aktie hatte zunächst vom Verkauf des 69-prozentigen Anteils an dem thailändischen Energieerzeuger Glow Energy für 2,6 Milliarden Euro profitiert. Für schlechte Laune sorgte Brüssel. Die EU-Kommission wirft dem Luxemburg vor, zwei Energieunternehmen der Engie-Gruppe unrechtmäßige Steuervorteile gewährt zu haben. Die Regierung muss nun nicht gezahlte Steuern in Höhe von 120 Millionen Euro zurückfordern.

Wie bereits angekündigt, verkauft Ceconomy das defizitäre Russland-Geschäft und beteiligt sich im Gegenzug am führenden Händler für Unterhaltungselektronik in dem Land. Die Media-Saturn-Holding, deren 80-prozentiger Mehrheitseigner Ceconomy ist, steigt mit 15 Prozent bei PJSC M.Video der Safmar-Gruppe ein. Der Deal wird den Gewinn von Ceconomy dieses Jahr massiv belasten.

Ob Europas größter Unterhaltungselektronikhändler das Kapital erhöht, ist weiter unklar. Die Aussicht auf eine Erhöhung hatte die Aktie am Vortag schwer belastet. An der Börse wird bemängelt, dass das Unternehmen auch in Zukunft das Russland-Risiko in den Büchern halte, nämlich über die Beteiligung an PJSC M.Video. Nach dem Kursabschlag von fast 10 Prozent stiegen Ceconomy um 3,5 Prozent.

Dialog hat Due Dilligence für Synaptics angekündigt

Dialog Semiconductor verloren nach Übernahmeplänen für Synaptics 3,7 Prozent. Dialog hat eine Due Dilligence angekündigt. Ziel der Übernahme sei es, das Wachstum im Bereich Internet der Dinge (IoT) zu beschleunigen und die Position des Unternehmens auf dem Mobiltelefonmarkt weiter zu stärken. Bryan Garnier lobt zwar den Plan, die Abhängigkeit vom Hauptkunden Apple zu reduzieren. Die Analysten würden allerdings eine Expansion in die Bereiche Automotive oder Industrial Application vorziehen.

Nach einer Erhöhung der Jahresprognose für 2017/18 ging es für Dr. Hönle um 6,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen rechnet wegen einer starken Entwicklung, insbesondere im Segment Klebstoffe, nun mit einem Umsatz von 120 bis 130 Millionen Euro. Die bisherige Prognose hatte auf 115 bis 125 Millionen gelautet. Das EBIT soll nun 26 bis 30 Millionen Euro erreichen statt der geplanten 22 bis 26 Millionen.

