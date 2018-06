Erste Hauptversammlung der Aumann AG nach IPO erfolgreich abgeschlossen DGAP-News: Aumann AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Erste Hauptversammlung der Aumann AG nach IPO erfolgreich abgeschlossen 20.06.2018 / 19:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erste Hauptversammlung der Aumann AG nach IPO erfolgreich abgeschlossen Beelen, 20. Juni 2018 Die erste ordentliche Hauptversammlung der Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) als börsennotierte Gesellschaft hat sämtliche zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkte verabschiedet. Anwesend waren dabei mehr als 75 % des Grundkapitals. Insbesondere hat die Hauptversammlung eine Dividende von 0,20 EUR pro Aktie beschlossen und Herrn Dr. Christof Nesemeier in den Aufsichtsrat gewählt. Herr Ludger Martinschledde, der den Aufsichtsrat von Aumann am 6. Juni 2018 aus persönlichen Gründen um die Aufhebung seines Vorstandsvertrages gebeten hatte, legte im Vorfeld der Hauptversammlung sein Vorstandsmandat nieder und wird zum 30. Juni 2018 aus dem Unternehmen ausscheiden. Rolf Beckhoff wird als CEO von Aumann zukünftig auch das Vorstandsressort F&E verantworten und gemeinsam mit CFO Sebastian Roll das Unternehmen führen. Rolf Beckhoff stellte auf der Hauptversammlung die Wachstumsstrategie der Aumann AG dar und hob dabei die große Bedeutung der E-mobility als Haupttreiber der positiven Unternehmensentwicklung hervor. 2017 hat Aumann den Umsatz um 34,8 % auf 210,4 Mio. EUR gesteigert. Der Auftragseingang verbesserte sich um 48,5 % auf 282,3 Mio. EUR. Für das Jahr 2018 erwartet der Vorstand ein Umsatzwachstum um mindestens 42,6 % auf mehr als 300 Mio. EUR. Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sind auf www.aumann-ag.com verfügbar. Über die Aumann AG Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com. Aumann AG Dieselstraße 6 48361 Beelen Deutschland www.aumann-ag.com Vorstand Rolf Beckhoff (CEO) Sebastian Roll (CFO) Aufsichtsrat Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender) Christoph Weigler Dr Christof Nesemeier Registergericht Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399 Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an: Alexander Kamb +49 2586 888 7720 alexander.kamb@aumann.com Pressekontakt: edicto GmbH Dr. Sönke Knop +49 69 905 505 51 aumann@edicto.de 20.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aumann AG Dieselstraße 6 48361 Beelen Deutschland Telefon: +49 (0) 2586 888-0 Fax: +49 (0) 2586 888-7100 E-Mail: info@aumann.com Internet: www.aumann-ag.com ISIN: DE000A2DAM03 WKN: A2DAM0 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 697447 20.06.2018

