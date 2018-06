Straubing (ots) - Gut möglich, dass es in Europa zu einer Bewegung kommt, mithilfe derer sich der Streit zwischen Innenminister Horst Seehofer und Bundeskanzlerin Angela Merkel zumindest wieder etwas einhegen lässt. Europäische Mühlen mahlen allerdings bekanntermaßen langsam. Dass Merkel bis Ende des Monats schon bilaterale Abkommen mit den maßgeblichen Staaten unter Dach und Fach haben wird, ist eher unwahrscheinlich. Aber immerhin, die Europäer scheinen zumindest gesprächsbereit. Womöglich hat es Seehofer also mit seiner Drohkulisse fertig gebracht, nicht nur die Kanzlerin vor sich herzutreiben, sondern auch die Europäer zu mehr Miteinander zu drängen.



