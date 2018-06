Der Rückversicherer Munich Re spricht laut einem Pressebericht mit Guggenheim Partners über den Verkauf seiner Vermögensverwaltung. Der Dax -Konzern erhielte im Gegenzug einen Minderheitsanteil an der Investmentgesellschaft, wie das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Mittwochabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Die Gespäche seien noch in einem frühen Stadium und der Vollzug ungewiss. Ein Sprecher der Munich Re sagte, derartige Gerüchte würden nicht kommentiert.

Die Aktien der Munich Re notierten im späten Frankfurter Handel zuletzt leicht über ihrem Xetra-Schlusskurs.

Die Meag als Vermögensverwalter für die Munich Re und die Erstversicherungstocher Ergo verwaltete eigenen Angaben zufolge per Ende März ein Kapital von rund 250 Millliarden Euro./mis/ck

ISIN DE0008430026

