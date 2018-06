STUTTGART (Dow Jones)--Der Automobilhersteller Daimler senkt die Prognose für das laufende Jahr. Wie die Daimler AG am Mittwochabend mitteilte, wird das EBIT auf Konzernebene nun leicht unter Vorjahresniveau liegen. Bislang hatte das Unternehmen ein Ergebnis vor Zinsergebnis und Ertragsteuern (EBIT) leicht über Vorjahresniveau angepeilt. Des Weiteren rechnet der Konzern nun für Mercedes-Benz Cars mit einem EBIT "leicht unter Vorjahresniveau", für Mercedes-Benz Vans sogar "deutlich unter Vorjahresniveau" und im Bussegment "in der Größenordnung des Vorjahres."

Daimler begründete den gesenkten Ausblick damit, dass bei Mercedes-Benz Cars aufgrund erhöhter Einfuhrtarife für US-Fahrzeuge in den chinesischen Markt von geringeren als bisher erwarteten SUV-Absätzen sowie höheren - nicht vollständig an die Kunden weiterzugebenden - Kosten auszugehen sei. Dieser Effekt könne durch Neuallokation der Fahrzeuge in andere Märkte nicht vollständig kompensiert werden. Maßgeblich sei weiter, dass in der zweiten Jahreshälfte im Zusammenhang mit dem Zertifizierungsprozess nach dem neuen Emissionsprüfstandard WLTP mit Belastungen zu rechnen sei. Des Weiteren werde das Ergebnis von Mercedes-Benz Vans im Zusammenhang mit dem Rückruf von Diesel-Fahrzeugen belastet. Das Ergebnis des Geschäftsbereichs Busse werde durch die rückläufige Nachfrage in Lateinamerika negativ beeinflusst.

