Die Partnerschaft schafft eine neue integrierte "Insight to Activation"-Plattform, um die Vision eines Marken- und Kampagnenmanagements in Echtzeit zu verwirklichen

Kantar und die Alibaba Group gaben heute auf dem Cannes Lions International Festival of Creativity den Start ihrer neuen Partnerschaft bekannt, um die Markenbildung in China neu zu definieren, indem sie gemeinsam eine integrierte "Insight to Activation"-Plattform entwickeln, die CMOs bei der Entwicklung, Messung und Optimierung ihrer Marketingaktivitäten in "China Speed" helfen wird. Gemeinsam werden sie den Marken helfen, die Vision eines Marken- und Kampagnenmanagements in "Echtzeit" zu verwirklichen.

Vermarkter chinesischer und weltweiter Marken haben inzwischen festgestellt, dass ihre Marketingstrategien mit dem Ausmaß, Umfang und der Geschwindigkeit des chinesischen Konsumentenmarktes und der Medientransformation nicht mehr mithalten können. Als Reaktion darauf konzentrierte sich die erste Phase der Partnerschaft auf die Zusammenführung fragmentierter Markenkennzahlen in einer neuen integrierten "Insight to Activation"-Plattform, die es Marken und Unternehmen ermöglicht, flexiblere Entscheidungen zu treffen.

Kantar hat den Marketing-KPI "Consumer Asset"-Rahmen von Alibaba (eingeführt 2017) mit dem breiteren Marketing-KPI-Portfolio von Kantar abgeglichen und validiert. Mit der Validierung des Consumer-Asset-Rahmens verbinden die Unternehmen die weltweit anerkannten Lösungen im Bereich des forschungsbezogenen geistigen Eigentums (IP) und der Marketingeinblicke von Kantar mit den fundierten Einblicken von Alibaba in Konsumentenverhalten und Marken, die aus dem umfassenden Verständnis von rund 600 Millionen aktiven mobilen Verbrauchern in ganz China gewonnen wurden.

Das erste Ergebnis der Partnerschaft ist ein neues Set an von Kantar gebrandeten Lösungen, die Markenbildungsstrategien mit der marktinternen Aktivierung verbinden, sodass Marketere heute auf die aktuellen Marktbedingungen reagieren können und Marken und Unternehmen ein langfristiges Markenwachstum vorantreiben und eine kurzfristige Marktwirkung realisieren können.

Im Folgenden sind die drei neuen zusammengeführten, integrierten Lösungen zu Echtzeit-Marketingeinblicken und -messungen aufgeführt:

Brand Measurement Diagnosis (Markenmessung und -diagnose) erkennt Markentrends und -signale in Echtzeit ( unter Verwendung von Instrumenten wie verhaltensbasierten KPIs von Alibaba und Digital Behaviour Analytics von Kantar Millward Brown ) und stellt eine nahtlose Verbindung zwischen dem Echtzeit-Markenstatus und den zugrunde liegenden Treibern her ( unter Verwendung monatlicher/vierteljährlicher detaillierter Markendiagnoseinstrumente wie Brand Health Tracking von Kantar Millward Brown und Marktdurchdringungsdaten von Kantar Worldpanel

(Markenmessung und -diagnose) erkennt Markentrends und -signale in Echtzeit ( ) und stellt eine nahtlose Verbindung zwischen dem Echtzeit-Markenstatus und den zugrunde liegenden Treibern her ( Brand Activation Guidance Planning (Markenaktivierungshilfe und -planung) ermöglicht es Marketern, sofort auf neue Erkenntnisse zur Markenbildung zu reagieren, indem die richtigen Zielgruppen mithilfe der fortgeschrittenen Analytik von Kantar mit passenden Inhalten und Medienstrategien angesprochen werden.

(Markenaktivierungshilfe und -planung) ermöglicht es Marketern, sofort auf neue Erkenntnisse zur Markenbildung zu reagieren, indem die richtigen Zielgruppen mithilfe der fortgeschrittenen Analytik von Kantar mit passenden Inhalten und Medienstrategien angesprochen werden. Performance Measurement Optimisation (Leistungsmessung und -optimierung) Toolkits ermöglichen eine Echtzeitmessung für die dynamische kreative Optimierung, die Messung der Kampagnenwirkung sowie den Kampagnen-ROI, damit man heute die Kampagnenleistung sehen kann mit Lösungen wie LINK und ABCS (Audience, Brand Lift, Consumer Behaviour und Sales) von Kantar Millward Brown.

Eric Salama, CEO, Kantar, kommentierte die Partnerschaft mit Alibaba mit den Worten: "Der chinesische Markt ist weltweit einer der schwierigsten und lohnenswertesten, um Geschäfte zu machen. Unsere Partnerschaft mit Alibaba ist derzeit einmalig auf dem Markt. Die Kombination aus unserem bewährten IP, unseren Einblicken und Fähigkeiten mit dem tiefen Verständnis, das Alibaba über seine mindestens eine halbe Milliarde umfassende Kundenbasis hat, wird sich als ‚positiver Disruptor' auf das chinesische Marketingumfeld auswirken, sodass Marken die schnelllebigen und sich entwickelnden Bedürfnisse der chinesischen Konsumenten bis zu viermal schneller erkennen und darauf reagieren und bis zu 40 kostengünstiger sein können."

Chris Tung, Chief Marketing Officer, Alibaba Group, ergänzte: "Einzelhandel und Marketing für Verbraucher werden durch Technologie, Daten und Erkenntnisse neu definiert. Die Kombination aus Alibabas tiefem Verständnis von über 500 Millionen mobilen chinesischen Verbrauchern, das aus der Technologie, den Daten und den umfassenden Verbrauchereinblicken von Alibaba stammt, und den bewährten Methoden von Kantar verändert die Marken- und Produktloyalität. Gemeinsam schaffen wir einen äußerst leistungsfähigen und fortschrittlichen Rahmen, um Marken zu differenzieren und Wachstum aufzubauen."

Die drei neuen Lösungen werden voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2018 über Kantar in China erhältlich sein.

---ENDE---

ÜBER KANTAR

Kantar ist das weltweit führende Unternehmen für Daten, Einblicke und Beratung rund um das Marketing. Wir wissen mehr als jedes andere Unternehmen, wie Menschen weltweit leben, fühlen, einkaufen, abstimmen, beobachten und posten. Über den gesamten Vertriebs- und Marketing-Lebenszyklus hinweg helfen wir Marken, Wachstumsmöglichkeiten in einer außergewöhnlichen Welt aufzuspüren. Kantar ist Teil von WPP und die Dienstleistungen des Unternehmens werden von über der Hälfte der Fortune-500-Unternehmen in 100 Ländern in Anspruch genommen.

ÜBER DIE ALIBABA GROUP

Die Alibaba Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Handel an jedem beliebigen Ort ganz einfach zu machen. Das Ziel des Unternehmens ist es, an der Zukunft der Infrastruktur des Handels zu arbeiten. Seine Vision besteht darin, dass die Kunden sich bei Alibaba treffen, dort arbeiten und leben werden und dass das Unternehmen mindestens 102 Jahre bestehen bleibt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180620006325/de/

Contacts:

Axicom

Sam Mohr

+44 207 559 5639

Kantar@axicom.com

oder

Lindsay McMurdo

+44 207 656 5486

Lindsay.mcmurdo@kantar.com