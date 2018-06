FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien haben am Mittwochabend Automobilwerte unter Abgabedruck gestanden. Daimler hatte die EBIT-Prognose für das laufende Jahr am Abend gesenkt und dies unter anderem mit US-Zöllen auf in China gefertigte SUV-Modelle sowie den Rückruf von Diesel-Fahrzeugen begründet. "So ganz überraschend kommt das nicht. Dass die US-Zölle und auch der Rückruf bei Lieferwagen belasten würde, hätte man sich denken können", sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Auch das Ausmaß der gesenkten Prognose sei nicht übermäßig groß, so seine Einschätzung. In einem ersten Schock seien Daimler um 4,5 Prozent gefallen, zuletzt wurde die Aktie aber nur noch 3,8 Prozent tiefer gestellt. Für BMW ging es um 2 Prozent gen Süden.

Die Vonovia SE, die nach der Übernahme 90,7 Prozent am österreichischen Wohnimmobilienunternehmen Buwog hält, möchte auch die restlichen Buwog-Aktien über ein Squeeze-Out-Verfahren erwerben. Während sich Vonovia nicht bewegten, wurden Buwog 7,2 Prozent fester getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.705 12.695 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2018 16:46 ET (20:46 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.