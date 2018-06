"Reutlinger General-Anzeiger" zum Asylstreit

Und auch Merkel gibt nur vordergründig die starke Regierungschefin, die Kurs auf Europa hält. In Wirklichkeit wird sie von Seehofer getrieben. Denn bilaterale Abkommen, um Flüchtlinge an der Grenze abzuschieben, legitimieren nur das Vorgehen, das der CSU-Chef einfordert. Zudem verdecken sie, dass die EU in der Migrationspolitik hoffnungslos zerstritten ist. Deshalb drücken alle Merkel die Daumen für bilaterale Lösungen. Es ist die letzte Ausfahrt, bevor es zu einem politischen Totalschaden in Deutschland und in Europa kommt./ra/DP/mis

