Nicht nur der Aktienkurs der Deutschen Bank hat merklich gelitten - auch ihr Ruf und die damit einhergehende Häme. Auf Zerohedge kann man am Mittwoch lesen, die Deutsche Bank sei nicht nur die am schlechtesten geführte Bank der Welt, man manipuliere auch so ziemlich jeden Markt und ließe sich dabei dann erwischen. Nun kommt auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...