Sagenhaft, welche Kurskorrektur diese Aktie hinter sich gebracht hat: Von rd. 120 € am 1.11.2017 ging es bis auf etwa 82,50 € abwärts. Nun schickt sich das Papier an, den Widerstand bei ca. 94 € nachhaltig zu überwinden. Aus gutem Grund: Bei der jüngsten Hauptversammlung gab der Vorstand u.a. bekannt, Dürr habe seine Beteiligung an der Homag Group auf knapp 64 % erhöht. Ein sehr guter Deal! Denn: Aufgrund einer Kaufoption zahlte man letztlich pro Homag-Anteilsschein durchschnittlich nur 27,73 € statt um die 60 €; insgesamt wurden jetzt 1,26 Mill. Aktien von Homag übernommen. Darüber hinaus kaufte Dürr etwa Anfang dieses Monats das Geschäft mit industrieller Umwelttechnikvon Babcock & Wilcox aus den USA. Auch dies eine gute Entscheidung, da dadurch die eigene Sparte von Dürr namens Clean Technology Systems gestärkt wird. Der Zukauf soll den bisherigen Umsatz von 200 Mill. € in diesem Jahr in etwa verdoppeln; für 2021 sind 500 Mill. € Umsatz im Visier bei einem Anteil des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern am Umsatz (EBIT-Marge) in Höhe von 6 bis 7 %. Wir hatten uns von Dürr Ende April verabschieden müssen, da ein Stop-Loss griff. Wer dem damals folgte, fuhr einen Kursgewinn von 1 % ein. Heute wagen wir den Wiedereinstieg auf aktuellem Niveau.



Dies ist ein Ausschnitt aus Börse easy Nr. 25 vom 20.6.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info