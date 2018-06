...und zwar eine Geldstrafe. Diese beläuft sich auf 205 Mio. $. Der Grund für die Punation ist ein Verstoß gegen Bankengesetze. Die New Yorker Finanzbehörde warf dem Finanzinstitut vorschriftswidriges Gebaren bei Devisengeschäften von 2007 bis 2013 vor. Zudem soll die Bank Kunden in die Irre geführt haben. Die Deutsche Bank indes hat der Zahlung der Strafe zugestimmt. Das Institut wird nun Maßnahmen ergreifen, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu vermeiden. Die Strafe ist nach Angabe eines Bankensprechers offenbar komplett durch bestehende Rückstellungen gedeckt...



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info