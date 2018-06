TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Uneinheitlich lautet die Tendenz im Handelsverlauf am Donnerstag an den Börsen in Ostasien. Nachdem es zwischenzeitlich noch nach einer Fortsetzung der Erholung auf breiter Front aussah, haben mittlerweile einige Indizes ihre Gewinne wieder abgegeben. Klarer Sieger ist die Börse In Australien, wo die Rally der Vortage mit einem Anstieg um 1,2 Prozent beschleunigt weiter geht. Auch an der Nachbarbörse in Neuseeland legt das Marktbarometer kräftig zu.

Auch in Japan steigen die Kurse, zum Teil gestützt vom etwas nachgebenden Yen. Der Dollar verteuert sich auf 110,61 Yen, das ist rund ein halber Yen mehr als am Vortag zur gleichen Zeit. Der Nikkei-225-Aktienindex steigt um 0,7 Prozent auf 22.713 Punkte. Die Befürchtungen der Investoren wegen potenziell global negativer Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China seien etwas in den Hintergrund gerückt, heißt es. Auch weil es Hoffnungen geben, dass es am Ende möglicherweise nicht so schlimm kommen werde, wie derzeit beiderseits angedroht.

Aktien aus dem Maschinenbausektor gehörten zu den Favoriten, so Händler. Für Softbank geht es am Tag nach der Hauptversammlung um 3,3 Prozent nach oben. CEO Masayoshi Son hatte dort die eigene Aktie als unterbewertet bezeichnet angesichts der umfassenden Beteiligungen seines Unternehmens - beispielsweise am chinesischen Internetriesen Alibaba. Autoaktien bleiben etwas zurück, Honda, Toyota und Nissan tendieren knapp behauptet.

Richtungswechsel in Hongkong

An den anderen Plätzen der Region dominieren rote Vorzeichen, wobei es in Hongkong nach einem Start knapp in positivem Terrain um 0,6 Prozent nach unten geht. Vor allem schwächere Kurse im Finanzsektor zögen den Index ins Minus, sagen Händler. Daneben belaste aber auch das starke Minus beim Kamaramodulehersteller Sunny Optical von gut 7 Prozent. Neue Nachrichten zu dem Unternehmen gibt es nicht. Deutlicher abwärts um über 1 Prozent geht es in Thailand und Malaysia.

In Schanghai fällt das Minus mit 0,2 Prozent kleiner aus. Hier stützt etwas, dass die Notenbank dem Bankensystem des Landes in einem Routinegeschäft netto umgerechnet 4,6 Milliarden Dollar zugepumpt hat, um die Liquidität zu erhöhen und das Wachstum zu stimulieren.

Unter den Einzelaktien scheren Ramsay in Sydney nach unten aus und verlieren 7,5 Prozent. Der Krankenhausbetreiber hat eine Gewinnwarnung ausgegeben. Für die Krankenversicherer des Landes könne dies möglicherweise ein günstiges Zeichen sein, spekulieren Marktteilnehmer.

Am Ölmarkt herrscht im Vorfeld der Opec-Sitzung am Freitag relative Ruhe. Die Preise geben leicht nach. Saudi-Arabien und Russland wollen bei dem Treffen höhere Förderquoten durchsetzen, Staaten wie der Iran sind aber dagegen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.237,20 +1,05% +2,84% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.713,73 +0,70% -0,22% 08:00 Kospi (Seoul) 2.352,28 -0,49% -4,67% 08:00 Schanghai-Comp. 2.909,81 -0,20% -12,04% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.508,79 -0,63% +1,19% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.307,68 -0,25% -1,36% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.691,28 -1,08% -1,95% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 % YTD EUR/USD 1,1558 -0,1% 1,1574 1,1569 -3,8% EUR/JPY 127,93 +0,2% 127,71 127,51 -5,4% EUR/GBP 0,8788 +0,0% 0,8785 0,8794 -1,2% GBP/USD 1,3151 -0,2% 1,3176 1,3155 -2,7% USD/JPY 110,68 +0,3% 110,35 110,21 -1,7% USD/KRW 1110,40 +0,0% 1110,03 1106,23 +4,0% USD/CNY 6,4930 +0,3% 6,4738 6,4678 -0,2% USD/CNH 6,5013 +0,3% 6,4820 6,4720 -0,2% USD/HKD 7,8458 -0,0% 7,8462 7,8486 +0,4% AUD/USD 0,7364 -0,1% 0,7368 0,7401 -5,8% NZD/USD 0,6838 -0,4% 0,6863 0,6903 -3,7% Bitcoin BTC/USD 6.780,42 +0,3% 6.760,98 6.656,68 -50,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,52 65,71 -0,3% -0,19 +10,3% Brent/ICE 74,35 74,74 -0,5% -0,39 +14,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.265,71 1.268,33 -0,2% -2,62 -2,9% Silber (Spot) 16,25 16,28 -0,2% -0,04 -4,1% Platin (Spot) 863,72 871,50 -0,9% -7,78 -7,1% Kupfer-Future 3,04 3,04 -0,0% -0,00 -8,7%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2018 01:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.