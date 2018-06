In den vergangenen Monaten hatte die Aktie von Novo Nordisk den Anlegern keine Freude bereitet. Seit dem Jahreshoch Ende Januar hat das Papier deutlich abgegeben. Zuletzt kam noch einmal Druck auf die Aktie, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen wohl weltweit 3.000 Stellen streichen müsse. Doch am Mittwochabend sorgten die Dänen für ein Lächeln bei den Anlegern. Der Diabetes-Hoffnungsträger Semaglutide (Ozempic) lieferte überzeugende Studiendaten. Das oral einzunehmende Mittel zeigte in zwei Phase-3-Studie bei der Behandlung von Typ 2-Diabetes bei Erwachsenen in puncto Gewichtsreduktion und einem Blutzuckerlangzeitwert statistische Überlegenheit gegenüber Victoza, so Novo Nordisk in einer Mitteilung. Das Diabetesmittel Victoza stammt ebenfalls aus dem Hause Novo Nordisk, muss aber injiziert werden. Im späten US-Handel konnte die Aktie von Novo Nordisk daraufhin 2,5 Prozent zulegen. Erst vor einigen Tagen hatte Novo Nordisk weitere positive Studienergebnisse zu Semaglutide veröffentlichen können, bei dem die wichtigen primären Ziele erreicht werden konnten: Die oral verfügbare Variante von Semaglutide konnte im Vergleich zu Jardiance, einem Mittel des Konkurrenten Eli Lilly, seine Überlegenheit demonstrieren.

