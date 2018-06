Pacific Rim Cobalt Corp.: Pacific Rim Cobalt eröffnet Büro in Schanghai DGAP-News: Pacific Rim Cobalt Corp. / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges Pacific Rim Cobalt Corp.: Pacific Rim Cobalt eröffnet Büro in Schanghai 21.06.2018 / 07:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pacific Rim Cobalt eröffnet Büro in Schanghai Optimistisches Geschäftsklima beschleunigt Notwendigkeit für Präsenz in Asien VANCOUVER, BC - (21. Juni 2018) -- Pacific Rim Cobalt Corp. (CSE: BOLT) (FRANKFURT: NXFE) (OTCQB: PCRCF) (das "Unternehmen" oder "Pacific Rim Cobalt", ein Ressourcenunternehmen mit Assets in der Nähe des größten Kobaltmarktes der Welt, China, meldet, dass in Schanghai ein Geschäftsentwicklungsbüro eröffnet wurde. Vor Kurzem besuchte und traf das Unternehmen mehrere Branchenkollegen, die eine Vielfalt an Interessenten aus dem Batteriesektor und der Rohstoffbranche in China repräsentieren. Die durch den Besuch gewonnene strategische Information war außerordentlich und führte letztendlich zur Entscheidung, eine bedeutsamere laufende Präsenz in der Region zu bieten. Demzufolge hat Pacific Rim Cobalt Herrn James Foster als einen Berater in ihren neu eröffneten zentral gelegenen Büros im Geschäftsviertel Jing'an von Schanghai eingestellt. Herr Ranjeet Sundher, CEO der Pacific Rim, sagte: "Während unseres letzten Besuchs in China war das erhaltene Feedback fantastisch. China führt die Welt im Batteriesektor aggressiv an und ist gleichermaßen energisch in ihrer Entschlossenheit, eine robuste Versorgungskette aufzubauen, um ihre signifikanten Investitionen in diesem Sektor zu stützen. Wir sehen uns danach um, einen chinesischen Partner zu sichern und diese Reise war der Anfang dieses Vorhabens. Unsere Treffen umfassten einige sehr informative Gesprächsrunden, die unsere Nähe zum chinesischen Markt hervorhoben und mehrere Unternehmen legten Projektionen der Kobaltnachfrage vor, die unser Gespür verdeutlichten, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, eine ständige Unternehmenspräsenz in der Region einzurichten. Zu diesem Zweck begrüßen wir James als den ortsansässigen Berater des Unternehmens und erwarten, diesen sich vergrößernden Markt regelmäßig zu besuchen. James Foster sagte: "China ist seit einiger Zeit im indonesischen Rohstoffmarkt aktiv involviert. Branchenführer haben hier diskutiert, dass hier ein wachsendes Gefühl der übermäßigen Abhängigkeit von Afrika bestehe. Diese Diskussion wurde sogar in jüngsten westlichen Beiträgen über dieses Thema bemerkt. Ferner ist das Land für die Einführung des New Electric Vehicle (NEV) Mandate im Jahr 2019 bereit, die dem Zero Emission Vehicle (ZEN) Mandate Kaliforniens verblüffend ähnlich ist und die Produktionsnachfrage nach Elektrofahrzeugen beachtlich steigern könnte. Folglich war die chinesische Industrie sehr aktiv in ihrem Streben nach Kobalt und hat sich an einer Reihe von Abnahmeabkommen beteiligt. Schließlich gab es eine Menge an Investorennachfragen in China, was sich darin widerspiegelte, als der größte Lithiumbatterienhersteller des Landes, Contemporary Amperex Technology Ltd. ungefähr 850 Mio. USD beschaffte und bei seinem Börsengang um 44% stieg. Laut IFR, eine Publikation der Thompson Reuters, bewarben sich Kleinanleger um das 3.201fache der angebotenen Aktien und Fondsmanager boten für das 537fache der zur Verfügung stehenden Aktien. Es ist eine aufregende und arbeitsreiche Zeit, im Kobaltsektor tätig zu sein und ich bin begeistert, diese Gelegenheit bei Pacific Rim zu haben." Über Pacific Rim Cobalt (CSE: BOLT) (FRANKFURT: NXFE) (OTCQB: PCRCF) Pacific Rim Cobalt Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen aus Kanada, dessen Hauptaugenmerk zurzeit auf die Erschließung von Kobaltprojekten in Indonesien gerichtet ist. Sein Kobaltprojekt Cyclops (früher bekannt als das TNM-Kobaltprojekt) umfasst Kobalt- sowie Nickelvererzungen und verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur für ganzjährige Erschließungsaktivitäten. Nach Einschätzung des Unternehmens wird Kobalt in Zusammenhang mit den wichtigsten Komponenten von Lithium-Ionen-Batterien der nächste vorherrschende Investmenttrend sein. Derzeit besteht ein Kobaltversorgungsdefizit und die Versorgungskette für Kobalt ist zunehmend anfällig. Kobalt ist Teil einer aufstrebenden Branche mit außergewöhnlichem Potenzial. Pacific Rim ist davon überzeugt, dass die Qualität seiner Projekte und seine Nähe zu den Märkten dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, eine führende Stellung im Bereich der Kobalterschließung einzunehmen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.pacificrimcobalt.com. Folgen Sie Pacific Rim Cobalt auf Twitter KONTAKT: Pacific Rim Cobalt Corp. Ranjeet Sundher - President und CEO (604) 922-8272 rsundher@pacificrimcobalt.com Steve Vanry - CFO & Director (604) 922-8272 steve@vanrycap.com Sean Bromley - Director & Ansprechpartner für Anleger (778) 985-8934 sean@theparmargroup.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 21.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 