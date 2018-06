Im aktuellen Kampf um große Teile von Rupert Murdochs Medienimperium 21st Century Fox schreckt das aufgestockte Angebot von Medienkonzern Walt Disney den Bieterrivalen Comcast offenbar noch nicht ab. Comcast-Chef Brian Roberts habe in privatem Kreis seine Bereitschaft signalisiert, auch die Offerte des US-Kabelkonzerns aufzustocken, berichtete das "Financial Times" (FT) am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine offizielle Stellungnahme lehnte das Unternehmen ab.

Comcast hat sich laut Zeitung aber bereits mit seinen Banken Wells Fargo und Bank of America beraten, wie der Konzern noch mehr Geld zusammenbekomme, ohne seine gute Kreditwürdigkeit bei den Rating-Agenturen zu verlieren. Die Rating-Agentur Moody's hatte Comcast bereits vor einer möglichen Herabsetzung der Bonität gewarnt.

Auch beim umworbenen Medienkonzern Fox gehe man derzeit davon aus, dass Comcast mit einem höheren Angebot zurückkomme, berichtete das Blatt unter Berufung auf Informationen aus dem Umfeld der Murdoch-Familie weiter. Allerdings sehe Murdoch Disney wegen geringerer regulatorischer Hürden weiterhin als den geeigneteren Käufer an.

Der Unterhaltungsriese Disney hatte am Mittwoch seine Offerte für Fox angehoben und ist nun bereit, fast 20 Milliarden Dollar mehr auszugeben. Das Angebot wurde von 28 auf 38 Dollar je Aktie aufgestockt, damit ergibt sich nun eine Gesamtbewertung von 71,3 Milliarden Dollar (61,6 Mrd Euro) - nach 52,4 Milliarden im Dezember. Die jüngste Offerte von Comcast lag bei 65 Milliarden Dollar. Disney bot zudem an, einen Teil des Kaufpreises bar zu bezahlen und nicht in eigenen Aktien./tav/she/jha/

ISIN US20030N1019 US2546871060 US90130A1016

AXC0042 2018-06-21/07:56