Der Dax dürfte am Donnerstag erneut Terrain einbüßen. Die Gewinnwarnung von Daimler vom Mittwoch Abend dürfte auch die Aktien von BMW und Volkswagen belasten und die schwelende Angst vor einem weltweiten Handelskrieg neu anfachen. Am Vortag war der Dax mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent auf 12.695 Punkten aus dem Handel gegangen.

