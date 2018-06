Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Societe Generale nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analystin Lorraine Quoirez hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Ertragschancen der französischen Bank in Rumänien positiv hervor./ag/la

Datum der Analyse: 21.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000130809

AXC0049 2018-06-21/08:11