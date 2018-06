Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Telefonica nach einer Informationsveranstaltung von 9,30 auf 8,85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mills fühlte sich in seiner Auffassung bestätigt, dass der spanische Telekomkonzern seine führende Position beim Ausbau des Glasfasernetzes bis zu jedem einzelnen Haushalt dazu nutzen könne, um die Kosten auf mittlere Sicht deutlich zu senken. Das neue Ziel reflektiere derweil das gesenkte Kursziel für die Aktien der brasilianischen Telefonica-Tochter./la/ag Datum der Analyse: 20.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-06-21/08:31

ISIN: ES0178430E18