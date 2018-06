Der Autovermieter Sixt SE (ISIN: DE0007231326) will seinen Aktionären je Stammaktie eine Dividende von 1,95 Euro und je Vorzugsaktie 1,97 Euro ausbezahlen. Zusätzlich soll eine Sonderdividende in Höhe von jeweils 2,05 Euro je Aktie für beide Aktiengattungen ausgeschüttet werden. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am heutigen Donnerstag in München ab. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...