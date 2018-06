Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 240 auf 235 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Fred Speirs passte seine Gewinnschätzung für 2019 in einer am Donnerstag vorliegenden Studie leicht nach unten an. Er sieht die Herzogenauracher aber auf einem guten Weg, auf dem US-Schuhmarkt mittelfristig einen Anteil von 15 Prozent zu erreichen - eines der Kernargumente für seine Kaufempfehlung./ag/la Datum der Analyse: 21.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-06-21/08:40

ISIN: DE000A1EWWW0