FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 22.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.06.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
BAYA XFRA US0727303028 BAYER ADR /1/4
V4L XFRA KYG936361016 VINALAND LTD DL-,01
GSDE XFRA LU1291109616 BNP P.EASY-EN.+ME.E.R.CEO
OCI1 XFRA ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50
DUE XFRA DE0005565204 DUERR AG O.N.
EEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS
LP6 XFRA CNE100001QV5 LIVZON PHARMAC. GRP H YC1
HB8 XFRA CNE100001QP7 HUISHANG BK CORP. H YC1
EMUX XFRA LU1291098827 BNPPE-MSCI EMU X CW UECEO
R2RC XFRA US7598922018 RENREN SP.ADRS A 15
EMEH XFRA LU1547516291 BNP P.EASY-E.M.E.R.UERHEO
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
BAYA XFRA US0727303028 BAYER ADR /1/4
V4L XFRA KYG936361016 VINALAND LTD DL-,01
GSDE XFRA LU1291109616 BNP P.EASY-EN.+ME.E.R.CEO
OCI1 XFRA ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50
DUE XFRA DE0005565204 DUERR AG O.N.
EEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS
LP6 XFRA CNE100001QV5 LIVZON PHARMAC. GRP H YC1
HB8 XFRA CNE100001QP7 HUISHANG BK CORP. H YC1
EMUX XFRA LU1291098827 BNPPE-MSCI EMU X CW UECEO
R2RC XFRA US7598922018 RENREN SP.ADRS A 15
EMEH XFRA LU1547516291 BNP P.EASY-E.M.E.R.UERHEO