Erholt präsentierten sich die europäischen Börsen am gestrigen Handelstag, im Handelsstreit zwischen den USA und China gab es keine Neuigkeiten und daher wurden Investoren wieder etwas risikofreudiger. Die Erholung erfasste die meisten Sektoren, besonders deutlich legte der Mediensektor mit einem Plus von 1,1% zu. Das französische Werbeunternehmen JCDecaux will das australische Unternehmen APN Outdoor übernehmen, das brachte einen Kursgewinn von 7,6% für die Aktie. Auch Sky verzeichnete ein Plus von 3,1%, Spekulationen dass Comcast Interesse an dem Unternehmen haben könnte, beflügelten diesen Wert. Der britische online-Supermarkt Ocado profitierte von einer positiven Analystenstudie und konnte 5,8% dazugewinnen. Eine Erholung gab es auch bei...

