Das Bauunternehmen Porr zieht per kommendem Dienstag, 26. Juni, in den ATX ein. Grund dafür ist die Streichung des Immobilienkonzerns Buwog aus dem ATX und anderen Indizes der Wiener Börse am selben Tag.Grund für die Streichung der Buwog ist, dass deren Mutter Vonovia nach Ablauf der verlängerten Annahmefrist des Übernahmeangebots ...

Den vollständigen Artikel lesen ...