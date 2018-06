Der Spielzeughersteller MATTEL konnte sich im 1. Quartal deutlich von den Einschlägen im amerikanischen Einzelhandel erholen. Allein der Absatz der Marke Barbie kletterte um 24 % im Jahresvergleich. Der Konkurs von Toys R Us hatte zuvor die Befürchtungen aufkommen lassen, dass Mattel im Kampf um Marktanteile verlieren wird, da dieser bedeutende Vertriebskanal unter Umständen nicht zu ersetzen wäre. Entsprechend stark verloren die Aktien und Anleihen. Doch Mattel beweist Kampfgeist und Vertriebskraft. Hinzu kommt: Mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden kommt frischer Wind ins Geschäft. Ynon Kreiz ist in der Branche ein unbeschriebenes Blatt, hat jedoch einige unternehmerische Erfolge vorzuweisen. Die Chancen für einen Turn-around stehen nicht schlecht. 2018 werden die Zahlen rot bleiben,per 2019 dürfte die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelingen.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 25 vom 21.6.2018.



