Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Societe Generale von 42 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Angesichts der jüngsten Bewertungskorrektur in der europäischen Bankenbranche passte Analyst Jon Peace seine Schätzungen für die Franzosen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie etwas nach unten an./ag/la Datum der Analyse: 21.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-06-21/08:58

ISIN: FR0000130809