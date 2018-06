Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 121 auf 126 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Toni Dang passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell an die jüngsten Kursbewegungen und an die Geschäftszahlen des Börsenbetreibers zum ersten Quartal an. Dang erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2018 und 2019 um jeweils rund 1 Prozent./la/ag Datum der Analyse: 21.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005810055