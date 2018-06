Hier geht's zum Video

Der global eskalierende Handelskrieg, schlechter als erwartet ausgefallene europäische Konjunkturdaten sowie die innenpolitischen Spannungen hierzulande setzen DAX & Co. unter Druck. Aber gerade in unruhigen Marktphasen lohnt sich das Ansparen von ETFs. Auf welche ETFs Anleger dabei bevorzugt setzen, erfahren Sie in der aktuellen Sendung von Thomas Meyer zu Drewer, dem Geschäftsführer von ComStage ETFs. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar.