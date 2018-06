Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2014 hatten 19 000 von allen in Deutschland erfassten Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen Einkünfte von mindestens einer Million Euro - das waren knapp 1 600 Steuerpflichtige mehr als 2013, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...