- Vergleich von Reiseveranstaltern spart im Schnitt 665 Euro bei identischer Pauschalreise - Besonders günstig reisen Familien nach Ägypten, Teneriffa und Mallorca



Durch den Vergleich verschiedener Reiseanbieter sparen Pauschalurlauber bis zu 56 Prozent der Reisekosten. Für eine Woche auf Fuerteventura (Hotel mit 3,5 Sternen) inklusive Flug und Transfer zahlt eine Familie beim günstigsten Anbieter 1.191 Euro, beim teuersten 2.734 Euro. Das ist eine Differenz von 1.543 Euro - bei identischem Hotel, gleicher Zimmerkategorie und Verpflegung, derselben Reisezeit und demselben Abflugort.*



"Es gibt viele günstige Last-minute-Angebote", sagt Martin Zier, Geschäftsführer Reise bei CHECK24. "Je näher die geplante Reise rückt, desto knapper werden die Kapazitäten. Urlauber sollten deshalb bei einem passenden Angebot schnell zuschlagen. Zusätzlich sparen Urlauber durch den Vergleich verschiedener Anbieter mehrere hundert Euro."



Pauschalurlauber sparen durch einen Anbietervergleich im Schnitt der betrachteten Destinationen 665 Euro bei einer leistungsgleichen Reise. Die größte absolute Ersparnis unter den 143 betrachteten Hotels ist auf den Malediven möglich. Eine Familie zahlt im Beispiel beim günstigsten Anbieter 6.782 Euro für sieben Reisetage und damit 3.679 Euro weniger als beim teuersten.



Besonders günstige Reisen für Familien nach Ägypten, Teneriffa und Mallorca



Besonders günstig reisen Verbraucher nach Ägypten: Eine Woche All-inclusive-Urlaub erhält eine Familie ab 747 Euro. Auch auf Teneriffa (eine Woche ab 1.039 Euro) oder auf Mallorca (eine Woche ab 1.046 Euro) ist Pauschalurlaub last minute vergleichsweise preiswert.



Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Reiseverwaltung im digitalen Kundenkonto



Pauschalurlauber, die Fragen rund um Ihre Reisebuchung haben, erhalten bei über 200 CHECK24-Reisexperten an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im persönlichen Kundenkonto haben Urlauber jeder Zeit und an jedem Ort alle Reiseunterlagen auf einen Klick verfügbar. Ein persönlicher Ansprechpartner ist ebenfalls direkt erreichbar.



*allgemeine Suchkriterien: durchschnittliche Kundenbewertung der Hotels mind. "gut" (4,3/6 Punkten); Reisedauer sieben Tage, Reisezeitraum vom 01.07. bis 31.08.2018; Hotel im Angebot von mindestens drei Reiseveranstaltern in gleicher Reisekonfiguration; zwei Erwachsene und ein Kind (elf Jahre); Abflugort (deutschlandweit), Transfer, Verpflegung und Zimmerkategorie bei allen Anbietern pro Hotel gleich; betrachtete Hotels sind eine Auswahl aus beliebten Regionen für den Sommerurlaub; Tabelle mit allen betrachteten Angeboten unter: http://ots.de/Ah5fGh



