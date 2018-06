Derzeit ist weltweit noch Kunststoff das dominierende Material von flexiblen Verpackungen. Laut einem Bericht von Smithers Pira, dem weltweit führenden Marktforschungsinstitut für den Verpackungsmittelmarkt, wird bei Lebensmittel- und Getränkeverpackungen eine Zunahme des Anteils wiederverwertbarer und nachhaltiger Ausgangsstoffe in Nordamerika erwartet. Derselbe Trend besteht auch weltweit. In Großbritannien befürworten laut einer von Populus durchgeführten Umfrage über 90 Prozent der Bevölkerung die Idee, in den Supermärkten einen Gang ausschließlich mit Produkten ohne Kunststoffverpackung einzurichten.

Papierbasierte Alternativen

Um diesem Trend zu begegnen, hat Walki flexible Verpackungslösungen zur Verbesserung der Umweltbilanz entwickelt. Sie ermöglichen den Ersatz herkömmlicher ...

