Resaphene Suisse AG: Die Resaphene Suisse AG startet an der Wiener Börse DGAP-News: Resaphene Suisse AG / Schlagwort(e): Börsengang Resaphene Suisse AG: Die Resaphene Suisse AG startet an der Wiener Börse 21.06.2018 / 10:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Resaphene Suisse AG, ISIN CH0367465439, WKN A2JG91, ein Unternehmen aus dem Bereich Medizintechnik, ist heute erfolgreich an der Börse gestartet. Die Aktien erhielten im Segment Dritter Markt der Wiener Börse einen Referenzpreis von 516,50 Euro. Auf Basis des Referenzpreises beläuft sich die Marktkapitalisierung der an der Börse einbezogenen Aktien auf rund 35 Millionen Euro. Der Börsengang wurde in Eigenregie ohne Bank durchgeführt. Als Market Maker fungiert die ICF BANK AG aus Frankfurt am Main. «Mit dem Börsengang erhalten wir Zugang zu institutionellen Investoren, da diese eine tägliche Kursfeststellung benötigen um die Resaphene in ihr Portfolio aufnehmen zu können.» so Anke Rauterkus, CEO der Resaphene Suisse AG. ++ Über die Resaphene Suisse AG Die Resaphene Suisse AG mit Sitz in Roggwil, Schweiz, ist ein Medizintechnik-Unternehmen, das seit 2015 gegründet wurde und seit 2016 unter dem Namen tinniwell ein Tinnitus-Therapiegerät vertreibt. Als weitere Vertriebsgesellschaften fungieren die Resaphene Deutschland GmbH in Oberhaching und die Resaphene UK Ltd. in London. ++ Kontakt für Rückfragen: Resaphene Suisse AG Rütistrasse 8b 9325 Roggwil Schweiz Investor Relations Kontakt: Herr Thomas Rauterkus t.rauterkus@resaphene.ch 21.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 697579 21.06.2018

