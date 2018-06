Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Daimler nach der Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Dies sei zwar ohne Frage eine negative Überraschung, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Sowohl die Experten anderer Häuser als auch er hätten mit ihren Schätzungen jedoch bereits leicht unter den Konzernzielen gelegen. Tonn bleibt angesichts der Unsicherheiten trotz der attraktiven Bewertung der Aktien an der Seitenlinie./ag/bek Datum der Analyse: 21.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-06-21/11:13

ISIN: DE0007100000