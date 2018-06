adidas: Auf dem Weg zum Weltmeistertitel?

Nun rollt der Ball ja schon ein paar Tage in Russland. Und bis dato tun sich viele Favoriten inklusive 'Der Mannschaft" noch ziemlich schwer. Zumindest als Ausstatter ist Deutschland aber schon einmal Weltmeister: Denn zwölf Teams (adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0)) plus vier Teams (Puma (WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603)) gegen zehn Teams (Nike (WKN: 866993 / ISIN: US6541061031)) ist nun einmal die Mehrheit. Aber auch die Anleger durften sich freuen. Schließlich konnte die adidas-Aktie in den vergangenen drei Jahren eine (welt-)meisterliche Entwicklung vorzeigen. Und auch im Jahre 2018 sprintet die adidas-Aktie voran. Kein Wunder, denn schließlich wurde auch der aktuell gültige Marathon Weltrekord in adidas-Schuhen aufgestellt. Sollte sich die adidas-Aktie aber nun eine Verschnaufpause gönnen, könnte ein neues Produkt interessant sein - welches, das erklären die X-perten im aktuellen Video.

