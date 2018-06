Häuser und Wohnungen in deutschen Städten werden immer teurer. Jeden Tag. Was tun? Nun, sogenannte Experten beschwören immer die Immobilienblase herauf. Und in der Tat, Verkaufsanzeigen von 10.000 Euro den Quadratmeter für Neubauten in Berlin Mitte - gegenwärtig zu besichtigen - oder mies gelegene Immobilien in Frankfurt Preungesheim zum Quadratmeterpreis von 7.000 Euro bei Erbpacht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...