Die Investmentbank Equinet hat Ceconomy nach dem jüngsten Kursrutsch von "Reduce" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 10,70 auf 8,00 Euro gesenkt. Eine Kapitalerhöhung des Elektronikhändlers sei notwendig, schrieb Analyst Christian Bruns in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzern wägt die Möglichkeiten einer solchen Maßnahme derzeit ab. Sein Vertrauen in das Verhandlungsgeschick des Managements bei strategischen Transaktionen sei gesunken./mf/ajx Datum der Analyse: 21.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-06-21/11:46

ISIN: DE0007257503