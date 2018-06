Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Telefonica von 6,60 auf 6,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Sinkende Preise auf dem Heimatmarkt des spanischen Telekomanbieters seien ein echtes Risiko, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollte es so kommen, dürften alle Anbieter davon betroffen sein./bek/la

Datum der Analyse: 21.06.2018

