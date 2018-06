Beiersdorf Aktiengesellschaft: Veränderungen im Vorstand DGAP-Ad-hoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Beiersdorf Aktiengesellschaft: Veränderungen im Vorstand 21.06.2018 / 11:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veränderungen im Vorstand Der Aufsichtsrat der Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, und deren Vorstandsvorsitzender, Stefan F. Heidenreich, haben sich in der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats freundschaftlich auf die Beendigung des Vorstandsmandats spätestens zum Ende der bis zum 31. Dezember 2019 laufenden Amtsperiode verständigt. Stefan F. Heidenreich wird sein Amt ggf. zu einem früheren Zeitpunkt zur Verfügung stellen, zu dem der Aufsichtsrat einen Nachfolger bestellt. Der Aufsichtsrat erörterte die Weiterentwicklung der erfolgreichen Strategie "Blue & Beyond" mit Fokus auf Skin Care einschließlich der Nachfolge- und Unternehmensplanung mit Wachstumsinvestitionen ab 2019, auch in Vorbereitung der alljährlichen Strategie- bzw. Planungssitzungen des Aufsichtsrats im September bzw. Dezember 2018. Dazu übertrug der Aufsichtsrat dem Vorstandsmitglied Stefan De Loecker zusätzlich zu dessen Regionalressorts "Near East/Americas" mit Wirkung ab dem 1. Juli 2018 die Verantwortung für "Planung, Strategie, Unternehmensentwicklung" und die Vertretung des Vorstandsvorsitzenden. Kontakt: Dr. Jens Geißler Leiter Investor Relations Tel.: +49 (40) 4909 5000 [IMAGE] Fax: +49 (40) 4909 18 5000 [IMAGE] Inken Hollmann-Peters Vice President Corporate Communications Tel.: +49 (40) 4909 2001 [IMAGE] Fax: +49 (40) 4909 2516 [IMAGE] 21.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Beiersdorf Aktiengesellschaft Unnastraße 48 20245 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 4909-0 Fax: +49 (0)40 4909-34 34 E-Mail: kontakt@Beiersdorf.com Internet: www.Beiersdorf.com ISIN: DE0005200000 WKN: 520000 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 697633 21.06.2018 CET/CEST

