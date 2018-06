Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer nach dem Abschluss der Finanzierung der Monsanto-Übernahme von 118 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die durchschnittliche Verzinsung der für die Übernahme begebenen Anleihen liege leicht unter seiner Schätzung, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe derweil die Erwartungen für CropScience angehoben. Bayer werde die Inflation der Kosten voraussichtlich besser in den Griff bekommen beziehungsweise ausgleichen können./bek/jha/ Datum der Analyse: 21.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-06-21/11:59

ISIN: DE000BAY0017