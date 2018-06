Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 23 auf 19 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Sandeep Deshpande passte sein Bewertungsmodell für den Chiphersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an den Verlust von Apple-Aufträgen für PMIC-Bauteile an. Eine Übernahme des US-Unternehmens Synaptics wäre aus seiner Sicht aber positiv für Dialog./ag/jha/ Datum der Analyse: 21.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-06-21/12:02

ISIN: GB0059822006