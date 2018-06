Zürich (ots) - Obwohl die Zahl der im Internet ausgeschriebenen

Mietwohnungen in vielen Regionen ungebremst steigt, haben sich die

Insertionszeiten nach dem starken Anstieg der Vorperiode wieder etwas

verkürzt. Dies weist auf eine anziehende Nachfrage nach Mietwohnungen

hin. Nur in Zürich, Luzern, St. Gallen und Lugano haben sich die

Insertionszeiten erneut etwas verlängert. Zu diesen Ergebnissen kommt

der Online-Wohnungsindex (OWI) des SVIT Schweiz und des Swiss Real

Estate Institute der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich für die

Untersuchungsperiode vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2018. Eine

Mietwohnung muss mit 32 Insertionstagen 2 Tage weniger lang auf

Internetportalen ausgeschrieben werden, um einen Abnehmer zu finden.

Das Angebot ist gleichzeitig um 8% gestiegen. So wurden in der

Berichtsperiode schweizweit rund 372'000 Mietwohnungen im Internet

angeboten.



In den meisten der im Detail untersuchten zwölf Schweizer Städte

kann ein Rückgang der Insertionszeit festgestellt werden. Nur in

Zürich, Luzern, St. Gallen und Lugano mussten sich Vermieter länger

gedulden als in der Vorperiode, wobei der Anstieg in den ersten drei

genannten Städten mit einem zusätzlichen Tag moderat ausfiel. Lugano

legte hingegen 6 Tage zu. Damit dauert es hier am längsten, um eine

Wohnung zu vermieten. Am stärksten war die Anspannung in Fribourg (-6

Tage) und in Chur (-5 Tage). Auch in Bern (-3 Tage) und Lausanne (-3

Tage) fanden Vermieter schneller einen Abnehmer für ihre Wohnungen.



In der Berichtsperiode konnten Wohnungen in Bern (16 Tage), Zürich

(20 Tage) und Lausanne (20 Tage) am schnellsten vermietet werden.

Auch in Fribourg, Genf und Winterthur gingen Mietwohnungen mit 23

Tagen schnell an einen Mieter. Das grösste Überangebot an

Mietwohnungen weisen nach Massgabe der Insertionszeiten Lugano (48

Tage) und St. Gallen (39 Tage) auf. Hier müssen Wohnungen rund

doppelt so lange im Internet ausgeschrieben werden wie in Bern oder

Zürich.



