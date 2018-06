Hamburg (ots) - Im Rahmen der diesjährigen Vertreterversammlung präsentierte der Vorstandsvorsitzende Oliver Pöpplau vor den anwesenden Mitgliedervertretern und Gästen die betriebswirtschaftlichen Zahlen des Jahres 2017. Zudem ging er auf das Umfeld sowie die Rahmenbedingungen ein und gab einen positiven Ausblick auf das Jahr 2018.



Die Bilanzsumme stieg um 6,9 Prozent auf insgesamt 3,8 Mrd. Euro. Ein wesentlicher Wachstumstreiber war mit rund 460 Mio. Euro erneut das starke Baufinanzierungsgeschäft. Das Kreditgeschäft insgesamt stieg gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro. "Das Wachstum trägt zur Stabilisierung der Zinserträge und somit zur Sicherung der nachhaltigen Wirtschaftlichkeit der Genossenschaft bei", so Pöpplau. Die Einlagen der Bank stiegen trotz Niedrigzinsphase um 6,9 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro. Aus dem Jahresüberschuss von 4,5 Mio. Euro wurde die Zahlung einer Dividende von 1,5 Prozent von den Mitgliedervertretern beschlossen, sodass mehr als 910.000 Euro an die Mitglieder der Genossenschaft ausgeschüttet werden und rund 3,6 Mio. Euro in die Rücklagen fließen.



Das Jahresergebnis 2017 ermöglicht eine erhöhte Zukunftsvorsorge und einen angemessenen Bilanzgewinn. "Insgesamt können wir mit dem Jahresschluss 2017 auf Vorjahresniveau zufrieden sein", so Pöpplau weiter.



Für das Jahr 2018 plant die Bank erneut ein positives betriebswirtschaftliches Ergebnis auf Vorjahresniveau. Das Kundenkreditgeschäft soll weiter ausgebaut werden. Insbesondere die Baufinanzierungskompetenz, die zur Auszeichnung der Sparda-Banken als "Fairster Baufinanzierer" geführt hat, soll weiter umgesetzt werden. Zusammen mit der Sparda Immobilien GmbH wird ein Rundum-Service vom Kauf, über die Finanzierung bis zum Verkauf von Immobilien angeboten. Daneben wird die Bank weiter an der Entwicklung ihrer digitalen Angebote arbeiten. Seit März bietet die Sparda-Bank Hamburg mit der Einführung von MeinInvest einen digitalen Anlage-Assistenten, einem sogenannten Robo-Advisor. Hierüber haben die Kunden Zugang zu einer zeitgemäßen Geldanlage, die sich aus einem fondsbasierten Portfolio zusammensetzt und im Rahmen einer Vermögensverwaltung professionell betreut wird. Ende Juni wird die Bank ihren neuen Internetauftritt unter www.sparda-bank-hamburg.de live stellen.



Trotz Digitalisierung wird die Bank weiterhin auf Filialen und deren Mitarbeiter als wesentlichen Anlaufpunkt für den Beratungsbedarf ihrer Kunden und Mitglieder setzen. Die Einführung von Kontoführungsgebühren ist weiterhin nicht geplant.



