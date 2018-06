Volvo hat jetzt die neue Generation der Mitteklasse-Limousine Volvo S60 präsentiert und gleichzeitig sein erstes Automobilwerk in den USA eröffnet. Die Sportlimousine ist das erste Volvo Modell, das in den USA produziert und von dort auch in alle anderen Weltmärkte exportiert wird. Zudem ist es aber auch das erste Volvo-Modell, das ohne Dieselmotor angeboten wird. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...