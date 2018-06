Daimler hat über seine Tochter Mercedes-Benz Energy zusammen mit den Partnern The Mobility House und Getec seinen inzwischen dritten Großspeicher aus E-Auto-Batterien in Betrieb genommen. In der Anlage im Elverlingsen (Südwestfalen) werden insgesamt 1.920 Batteriemodule zu einem "lebenden Ersatzteillager" für die Fahrzeugflotte der dritten E-Smart-Generation gebündelt. Die bevorrateten Module reichen dabei für mindestens 600 Fahrzeuge. ...

