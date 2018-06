Mit der Erhöhung seiner Anteile am kalifornischen Unternehmen QuantumScape und der Gründung eines neuen Gemeinschaftsunternehmens sichert sich der Volkswagen-Konzern Zugang zur Feststoffbatterie-Technologie. Volkswagen hielt bisher fünf Prozent der Anteile an QuantumScape und wird nun mit einer Investition in Höhe von 100 Millionen Dollar zum größten automobilen Anteilseigner des kalifornischen Batteriespezialisten, einer Ausgründung der Stanford University. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...