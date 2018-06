Der andauernde Handelsstreit zwischen den USA und China dürfte die Wall Street auch am Donnerstag fest im Griff haben und eine Erholung der Aktienkurse verhindern. Der Future auf den S&P-500 fällt vorbörslich um 0,3 Prozent.

Die Investoren sind zunehmend besorgt, dass die wechselseitigen Strafzölle der Weltwirtschaft schaden könnten. Immer mehr Marktbeobachter sind der Meinung, dass der Aufschwung in den USA, der größten Volkswirtschaft der Welt, seinen Zenit überschritten hat und sich in einer späten Phase befindet. "Ein Handelskrieg ist für viele Anleger schon zu nah an der Realität, als dass sie sich noch wohlfühlen könnten", meint Lindsey Bell, Investmentstrategin bei CFRA.

Die Volatilität dürfte daher andauern, bis Mitte Juli die ersten Ergebnisse zum zweiten Quartal veröffentlicht werden, meint die Strategin. Anleger sollten sich daher ein Beispiel an erfahrenen CEOs nehmen und sich langfristig orientieren, bis handelspolitische Differenzen und Volatilität überwunden seien.

Im Fokus stehen auch die anstehenden US-Konjunkturdaten. So der Philadelphia-Fed-Index für Juni, die wöchentlichen Erstanträge und der Index der Frühindikatoren. Daneben wird die US-Notenbank nach Ende des Handels die Ergebnisse des Banken-Stresstests veröffentlichen.

Die Aktie von Micron Technology steigt vor der Startglocke um 3,9 Prozent. Micron verdiente in seinem dritten Quartal netto 3,82 Milliarden Dollar, was bereinigt und je Aktie einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von etwa 95 Prozent entsprach. Der Umsatz zog um 40 Prozent an auf 7,8 Milliarden Dollar. Beides lag knapp über den Analystenerwartungen.

Für American Outdoor Brands ging es dagegen nachbörslich um 4,7 Prozent nach unten. Umsatz und Gewinn bei der Muttergesellschaft des Waffenherstellers Smith & Wesson waren im Vergleich zum Vorjahr zwar rückläufig, übertrafen aber dennoch die Schätzungen. Vor der Startglocke ist die Aktie noch nicht aktiv.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2018 06:15 ET (10:15 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.