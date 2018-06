Stuttgart (ots) -



Spektakulär, brillant, traumhaft - kein anderes Musical lässt sich so treffend mit drei Worten zusammenfassen wie Disneys Musical "Aladdin". Im nächsten Jahr kommt die märchenhafte Inszenierung des Disney Klassikers nach sehr erfolgreichen Jahren in Hamburg nach Stuttgart und wird das Apollo Theater in eine magische Welt aus 1001 Nacht verwandeln. Die Zuschauer dürfen sich schon jetzt auf eines der schönsten Musicals unserer Zeit freuen, bestätigt Jürgen Marx, Area Director der Region Süd/West beim Musical-Marktführer Stage Entertainment: "Wir sind sehr glücklich darüber, dass es uns gelungen ist, nach "TARZAN", "Mary Poppins" und "Der Glöckner von Notre Dame" nun eine weitere Disney Show nach Stuttgart holen zu können. "Aladdin" wird die Zuschauer auf eine Reise in eine andere Welt mitnehmen und von der ersten Sekunde bis zum Schlussapplaus elektrisieren."



Wer "Aladdin" einmal gesehen hat, kann sich der Anziehungskraft dieser zeitlosen, märchenhaften Geschichte nur schwer entziehen. Schon der Zeichentrickfilm faszinierte Millionen von Menschen in den Kinos. Die Musicalfassung, die seit Jahren ein überragender Erfolg am Broadway ist, begeistert ihr Publikum durch eine spektakuläre Inszenierung und brillante Musik aus der Feder von Oscar-Preisträger Alan Menken, der bereits zahlreiche Klassiker für Disney schrieb und für seine Arbeit mit acht Oscars ausgezeichnet wurde, unter anderem für "Aladdin" und "A Whole New World".



Neben der Musik sind es vor allem aber auch die opulenten Kostüme, die faszinierenden Kulissen und einmalige Bühneneffekte, wie zum Beispiel der legendäre fliegende Teppich, die die Magie dieses Musicals ausmachen. Den Zuschauer erwartet ein einzigartiges Feuerwerk bunter Eindrücke - spektakulär und atemberaubend, eingebettet in eine rasant erzählte und höchst emotionale Liebesgeschichte:



Die klassische Geschichte des jungen Aladdin und sein Streben, seinen Träumen zu folgen und sein Schicksal zu erfüllen (unterstützt von einem Dschini aus einer Wunderlampe), hat bereits Generationen verzaubert - und tut dieses einmal mehr in dieser unvergesslichen und unterhaltsamen Produktion. Die Handlung entführt in die bunte Welt der fiktiven Stadt Agrabah mitten im Orient, in der Aladdin zu Hause ist und der Sultan im Palast von Agrabah seine Tochter Jasmin vor die Wahl stellt: Entweder sie findet einen Prinzen, der sie heiratet, oder er sucht einen Gatten für sie. Jasmin möchte jedoch aus wahrer Liebe heiraten und schleicht sich unerkannt aus dem Palast, um diese zu finden. Hier trifft sie Aladdin, und für beide ist es Liebe auf den ersten Blick. Bevor die beiden allerdings zusammenfinden, muss ihre Liebe zahlreiche Hindernisse überwinden, wobei eine unscheinbare Wunderlampe und der sagenumwobene Flaschengeist Dschini eine besondere Rolle spielen...



"Aladdin" feiert im März 2019 Premiere im Stuttgarter Stage Apollo Theater. Tickets sind ab sofort erhältlich unter www.musicals.de



